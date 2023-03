“Os gémeos Nadarajah chegaram ao mundo com exatamente 22 semanas de gestação”, pode ler-se na notícia do World Guinness Records . “Se tivessem nascido uma hora antes, não teria sido feita qualquer tentativa para salvar as suas vidas.”

Quando a mãe, Shakina Rajendram, entrou em trabalho de parto, a gravidez dos gémeos ia apenas nas 21 semanas e cinco dias. Os médicos foram diretos: os bebés “não estão viáveis” e há “0% de possibilidade de sobrevivência”. Muitos hospitais não reanimam bebés que nasçam com menos de 24 semanas de gestação.

Dois gémeos canadianos foram considerados pelo World Guinness Records como os bebés mais prematuros do mundo. Adiah e Adrial Nadarajah nasceram com apenas 22 semanas de gestação, ou seja 126 dias antes do tempo. Contra todas as probabilidades, os bebés celebraram o primeiro ano de vida.

Shakina Rajendram foi admitida no hospital quando começou o trabalho de parto. Nessa altura, disseram-lhe que não seriam realizadas manobras de suporte de vida em bebés tão prematuros como os seus. Os procedimentos no hospital, em situações como esta, passavam por colocar os fetos ao colo da mãe enquanto estes morrem lentamente.

Os dois bebés canadianos nasceram a 4 de março de 2022. Adiah foi a primeira, pesando 330 gramas; Adrial era maior, com 420 gramas. Pesados em conjunto, os bebés não chegavam a um quilo, o que fez com que fossem também considerados os gémeos mais leves de sempre.

O World Guinness Records validou que Adiah e Adrial nasceram 126 dias antes do tempo, o que bateu o recorde detido anteriormente pelos gémeos norte-americanos Keelye e Kambry Ewoldt, que, em 2018, nasceram 125 dias antes do tempo.

A mãe dos gémeos fez tudo para que a gravidez chegasse às 22 semanas. Sabia que se os bebés nascessem antes disso não teriam qualquer apoio médico. Depois de dois dias em trabalho de parto, a canadiana sentiu as águas a romperem cerca de meia hora antes da meia-noite.

Kevin Nadarajah, o pai dos bebés, aguardava por novidades “com a cara em lágrimas”. E, no dia seguinte, chegou uma esperança para o casal: Shakina ia ser transferida para o Hospital Mount Sinai, em Toronto. Este estabelecimento de saúde é especializado em dar suporte a bebés com 22 semanas de gestação.

“Pensei que era o fim. Eles vão morrer e vai ser por minha causa”, lembra a mãe dos gémeos.

Mas foi um falso alarme - as águas não tinham de facto rebentado, dando uma nova esperança ao casal. Exausta, a mãe acabou por adormecer. Acordou 15 minutos depois da meia-noite, no momento em que as águas rebentaram realmente.

Os bebés estavam agora com 22 semanas e zero dias de gestação. Ou seja, já seria possível prestar-lhes assistência.

“Vimos os bebés morrer à nossa frente muitas vezes”

Adriah e Adrial nasceram com uma pele extremamente fina e transparente. Enfrentaram diversas complicações médicas, desde hemorragias cerebrais a choques sépticos. Adrial desenvolveu uma perfuração intestinal na segunda semana de vida. Durante os primeiros seis meses, os gémeos viveram no hospital.

“Nós vimos os bebés morrer à nossa frente muitas vezes”, lembra a mãe.

Shakina e Kevin foram aconselhados pelos médicos, por diversas vezes, a desligar as máquinas, mas nunca aceitaram. Estavam determinados a salvar os bebés e, por isso, decidiram focar as suas atenções no progresso dos gémeos em vez dos problemas futuros.

Só depois de 161 dias, os bebés tiveram a primeira alta. Adiah foi para casa com os pais, enquanto Adrial ficou mais uma semana no hospital. O menino acabou por ter de ser internado mais duas vezes depois disso, estando agora a receber oxigénio em casa.