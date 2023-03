As mulheres que ocupam cargos políticos (e estão em minoria)

Apesar de um pouco por todo o planeta os homens ainda ocuparem a esmagadora maioria dos cargos de poder, nos últimos anos houve mais mulheres a chegar à liderança política.

As eleições gerais deste domingo na Estónia ditaram a vitória do partido liderado pela primeira-ministra e líder do Partido da Reforma, Kaja Kallas.

A política, a quem muitos chamam a Dama de Ferro da Estónia foi, em 2021, com 43 anos, a primeira mulher a chegar à liderança do Governo desta ex-república soviética.

Com um discurso abertamente anti-Putin, Kaja Kallas conseguiu vencer as eleições, mas não conseguiu evitar o crescimento da extrema-direita, que durante a campanha criticou o apoio do país à Ucrânia.

Em Itália, pelo contrário, foi precisamente o crescimento da extrema-direita, que conduziu Giorgia Meloni à chefia do Governo.

Do Norte da Europa, a presença de mulheres em cargos de poder, mais do que exceção, começa a ser regra.

Na Dinamarca, Islândia e na Finlândia, os Governos são liderados por mulheres.

Sanna Marin, a primeira-ministra finlandesa, chegou ao poder em 2019, com 34 anos, tornando-se uma das mais jovens chefes de Estado do mundo. Em agosto do ano passado, quando um vídeo gravado numa festa privada foi tornado público, foi forçada a justificar-se.

O início de 2023 fica marcado pelas demissões de Jacinda Arden, a primeira-ministra da Nova Zelândia e da primeira-ministra da Escócia.

Esta quarta-feira, a francesa Christine Lagarde, a primeira mulher a presidir ao Banco Central Europeu e ao Fundo Monetário internacional fez a defesa das mulheres na política.