O pedido de casamento especial que fez "derreter" o Parlamento australiano

Foi durante uma sessão parlamentar que o novo deputado trabalhista vitoriano, Nathan Lambert, se declarou à companheira e deixou uma proposta no seu primeiro discurso. Para o deputado, o momento foi oportuno e especial, que no final resultou num “sim”.

O discurso inaugural de Nathan Lambert no Parlamento australiano culminou com um pedido de casamento à companheira, Noah Erlich, que se encontrava na bancada. Os deputados ficaram incrédulos com a proposta, que foi bem aceite, com aplausos efusivos.

Depois de um “amo-te”, o deputado trabalhista fez uma pausa e de olhos postos em Noah disse: "Acho que nos devemos casar".

Apesar do pedido de casamento não ter seguido a tradição, como o ajoelhar ou o anel, Nathan Lambert conseguiu contornar estes padrões, atendendo ao humor.

"Não vou trazer o anel agora, porque não tenho permissão para trazer nenhum adereço. Está armazenado em segurança", garante, acrescentando que está a planear apresentá-lo "muito romanticamente esta noite, em cerca de 10 minutos entre as crianças adormecerem e nós desmaiarmos de exaustão".

Antecipando já a carga de trabalho, como o novo deputado trabalhista vitoriano, Nathan admitiu que "parecia ser a oportunidade" para lançar a proposta, visto que "não havia feriados franceses planeados ou outras coisas que as pessoas tradicionalmente fazem", disse Nathan ao The Guardian Australia.

Nathan Lambert representa o eleitorado de Preston, em Melbourne. Trabalhou anteriormente como secretário nacional do Partido Trabalhista entre 2011 e 2015 e mais recentemente atuou como diretor executivo no serviço público vitoriano.

Para Lambert, a proposta foi "especial" e depois do discurso, conseguiu presentear o anel à futura esposa, exatamente como o discurso sugeria.

"Ela disse que sim, o que foi ótimo", disse Nathan Lambert.

O pedido de casamento foi inusitado, mas acima de tudo não descuramos o facto de ter sido um gesto romântico e nem muitas pessoas podem dizer que foram pedidas em casamento num Parlamento.