Alergia à lactose: jovem morre em Espanha após beber café com leite

Uma jovem de 17 anos morreu com alergia à lactose, durante um encontro diocesano, em Manzanares, Espanha.

Irene sofreu uma paragem cardiorrespiratória após beber um café que tinha leite, no último fim de semana, durante um convívio da Igreja.

A jovem foi transferida para o Hospital General La Mancha Centro, em Alcázar de San Juan, mas não resistiu.

As cerimónias fúnebres decorreram esta quinta-feira à tarde.

O chefe do serviço de Alergologia do Hospital Universitário Ciudad Real esclareceu, em declarações à rádio espanhola Cadena SER, que os episódios "graves" são raros, mas, neste caso, houve uma "reação fatal" ao contacto com a lactose. A maior parte destes tipos de alergia ocorrem na infância e costuma passar até aos seis anos, à exceção de alguns casos como este.

No entando, o médico salienta que a alergia à lactose é diferente da intolerância, uma vez que o último caso não provoca uma reação anafilática imediata.

Homenagens

Nas redes sociais, a paróquia da Assunção de Nossa Senhora do Campo de Criptana lamentou a morte e agradeceu o "generoso trabalho" de Irene como voluntária.