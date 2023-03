Descarrilamento nos EUA termina com incêndio e parte do comboio no rio

Três pessoas ficaram feridas devido ao descarrilamento de um comboio na Virginia Ocidental, nos Estados Unidos. Parte do comboio acabou por cair ao rio. O acidente causou também derrame de combustível que acabou por provocar um incêndio. No local decorrem trabalhos de contenção do derrame.

Os três feridos eram os tripulantes do comboio de transporte de carvão, que se encontrava sem carga.

De acordo com a Associated Press, na origem do acidente esteve a queda de rochas e deslizamento de terras na linha, o que causou o descarrilamento do comboio.

A empresa de transportes CSX Transportation informou que o comboio, que seguia vazio, descarrilou no condado de Summers, perto de New River. A locomotiva da frente, onde seguia o maquinista, um engenheiro e um estagiário, incendiou-se. Os três ficaram feridos, mas nenhum está em risco de vida.

O acidente terá também causado derramamento de diesel e óleo no rio. Por esse motivo, os sistemas públicos de abastecimento de água da Virgínia Ocidental foram notificados e estão a ser monitorizados para evitar qualquer potencial impacto na saúde pública.