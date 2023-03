Filhos de Harry e Meghan são oficialmente príncipes de Sussex

Archie e Lilibet, filhos de Harry e Meghan, foram oficialmente nomeados príncipe e princesa. Os títulos das crianças foram atualizados esta quinta-feira no site oficial da Família Real britânica.

Quando nasceram não tinham direito aos títulos, de acordo com as regras estabelecidas pelo rei George V, em 1917. Porquê? Eram bisnetos da Rainha Isabel e não netos. No entanto, Archie, de três anos, e Lilibet, de um, ganharam esse direito quando o rei Carlos ascendeu ao trono.

Archie e Lilibet são sexto e sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, respetivamente.

Até há pouco tempo, Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet Mountbatten-Windsor eram denominados "master" e "miss", designações genéricas.

O título de princesa terá sito usado pela primeira vez no anúncio do batizado de Lilibet Diana, que se realizou na sexta-feira, dia 3 de março.

A filha mais nova de Harry e Meghan foi batizada na casa de família em Montecito, na Califórnia, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Harvey Taylor.

Membros da família real, como o Rei Carlos III e Camila e os príncipes William e Kate, foram convidados para o batizado, de acordo com um porta-voz de Harry e Meghan, mas não compareceram. A cerimónia terá tido entre 20 e 30 convidados, diz a revista People.

Para já, não se sabe se Harry e Meghan vão estar presentes na coroação de Carlos III, marcada para 6 de maio. O casal estará em negociações com a família real.