Emmanuel Macron e Rishi Sunak reforçam relação franco-britânica

O Presidente de França, Emmanuel Macron, recebeu, esta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, no âmbito da Cimeira Franco-Britânica. Os dois líderes comprometeram-se a reforçar relações, seja no âmbito do conflito na Ucrânia ou na crise migratória que assola o Canal da Mancha. Esta é a primeira Cimeira Franco-Britânica que se realiza nos últimos cinco anos, depois do Brexit ter interferido com as relações dos dois países.

De uma história de “amizade entre os dois povos” a um “destino comum”: Emmanuel Macron começou por lembrar as “responsabilidades novas” da França e do Reino Unido perante o atual contexto de guerra que se vive no leste da Europa. Lembrou que ambos os países têm de “trabalhar juntos” para “encontrar soluções concretas” e reforçou o apoio à Ucrânia.