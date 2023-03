Homem obrigado a pagar mais de 200 mil euros à ex-mulher por "trabalho doméstico não remunerado"

O tribunal de Vélez-Málaga decidiu que um homem deve pagar à sua ex-mulher 204.000 euros "como compensação do trabalho doméstico realizado em casa, que não foi remunerado" durante os 25 anos em que estiveram casados.



A sentença também inclui a obrigatoriedade do pagamento de pensões compensatórias, durante os próximos dois anos, no valor de 500 euros mensais à ex-mulher, que tem agora 48 anos, e de 400 e 600 euros, às filhas do casal, com 14 e 20 anos. O tribunal obriga ainda ao pagamento partilhado das despesas extraordinárias, como dentista, ótica ou apoio escolar.



O processo deu entrada em dezembro de 2020, meses depois da separação.

De acordo com o jornal El País, a sentença, conhecida a 27 de fevereiro, reconhece que desde que casaram, em 1995, a mulher, Marta Fuentes, "dedicou-se essencialmente a trabalhar em casa, a cuidar do lar e da família, com tudo o que isso implica".

Por outro lado, o homem criou um negócio de ginásios nas províncias de Jaén e Málaga, abriu também uma empresa de instalação de parquet, dedicou-se ainda à venda de máquinas para culturismo, entre outras atividades. Graças aos lucros que obteve, comprou um olival de 70 hectares em Alhama de Granada, passando a ser também produtor de azeite que, segundo a sentença, geram um rendimento mensal "de entre 3.000 e 4.000 euros".

Enquanto o homem foi construindo o seu império, a mulher “esteve todo esse tempo a garantir a estabilidade da família, a cuidar das filhas, nascidas em 2003 e 2009. Para que ele pudesse desenvolver o seu projeto empresarial, ela ficou a tomar conta das meninas, sem nunca ter contratado ninguém para a ajudar com as tarefas domésticas”, sustentou a defesa, que contabilizou o trabalho realizado com base no salário mínimo em vigor em cada ano. A soma obtida foi de 204.624,86 euros, valor que foi considerado justo pelo tribunal que condenou o ex-marido ao seu pagamento.

"Ela era a sua sombra, trabalhava para que tudo estivesse assegurado e ele conseguisse crescer profissionalmente", adiantou a advogada de Marta Fuentes que, em 2020, cansou-se da situação e pediu o divórcio.

Por serem casados com separação de bens, o homem ficou com todo o património, cabendo à mulher apenas metade de uma vivenda cuja propriedade partilhavam. Com o processo apresentado em dezembro de 2020, a mulher pretendia ter o reconhecimento de 25 anos de matrimónio, o que acabou por acontecer mais de dois anos depois do início do processo.