Espanha e Argentina atravessam vaga de calor extremo com recordes de temperatura

Uma vaga de calor extremo está a atingir a Espanha e a Argentina. Buenos Aires registou no sábado valores históricos para esta época do ano.

Em Palma de Maiorca, este domingo, os termómetros chegaram aos 27,3.º C. É a temperatura mais alta em março desde que começaram os registos meteorológicos em Espanha.

Nas ilhas Baleares e no sul de Espanha, para aguentar as temperaturas altas, os espanhóis têm procurado refrescar-se em esplanadas e houve até quem aproveitasse para ir à praia.

Situação semelhante na Argentina. Em Buenos Aires, as temperaturas chegaram aos 38,8º C, a temperatura mais alta de sempre no pico do verão do hemisfério sul.

O Serviço de Meteorologia emitiu um alerta vermelho. Os argentinos foram aconselhados a proteger-se do sol, hidratar-se e a ficarem em casa nas horas de maior calor.