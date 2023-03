Agência de energia atómica promete vigiar programa de submarinos ocidental

"As obrigações legais das partes envolvidas e as questões da não-proliferação são primordiais", acrescentou.

"A longo prazo, a agência (AEIA) deve assegurar-se de que não surge qualquer risco de proliferação com este projeto", disse o diretor geral do organismo das Nações Unidas, Rafael Grossi, através de um comunicado.

Para fazer frente à República Popular da China no oceano Pacífico, Washington, Londres e Camberra lançaram uma aliança conhecida como SSN-AUKUS, que foi formalizada na segunda-feira.

A aliança consiste na união de esforços para construção de uma nova geração de submarinos nucleares, na sequência da planeada aquisição de vários aviões pelo Executivo de Camberra.

Anunciada há 18 meses, provocou indignação em França porque o Governo de Paris acabou por perder contratos de vendas de submarinos ao Estado australiano.

Esta nova estratégia é considerada "perigosa" pelo Governo de Pequim.

No quadro do Tratado de Não-Proliferação de armas Nuclear (TPN), os Estados Unidos e o Reino Unido, devem informar a AIEA "sobre as transferências internacionais em matéria de energia nuclear" aos Estados que não têm as mesmas capacidades como é o caso da Austrália.

Sobre o tratado, António Guterres já se tinha mostrado preocupado: “falta de acordo em conferência nuclear traz ameaças à segurança coletiva”, afirma o secretário geral das Nações Unidas.

O Governo de Camberra deve estabelecer com a AIEA um "acordo especial" para usar equipamento e materiais nucleares, nomeadamente submarinos de propulsão nuclear, sublinhou Grossi.

"Este processo implica sérias e complexas questões jurídicas" disse ainda o diretor da AIEA que garante vigilância e verificação "em defesa da não proliferação", de forma imparcial e com toda a "transparência".

Neste sentido, os primeiros contactos entre a Austrália e Grossi vão ser plasmados num relatório que deve ser apresentado na próxima reunião da AIEA no mês de junho.