Descarrilou mais um comboio que transportava químicos nos Estados Unidos

Descarrilou mais um comboio que transportava materiais perigosos nos Estados Unidos. É o terceiro acidente ferroviário a acontecer no país nos últimos dois meses.

O acidente aconteceu durante a noite, perto da cidade de Topock, na zona ocidental do estado do Arizona, avança o The New York Times. Ao que tudo indica não terá sido derramada nenhuma substância química.

O Conselho norte-americano dos Transportes e a empresa ferroviária BNSF Railway foram notificados do acidente e estão a investigar as causas. A cidade de Topock está sob aviso de tornado e, até ao momento, não se sabe se as condições meteorológicas adversas estiveram na origem do acidente.

O terceiro acidente em poucos meses

No início de fevereiro, um comboio da Norfolk Southern que transportava químicos tóxicos descarrilou na região leste do estado de Ohio, derramando mais de três milhões de litros de substâncias perigosas e poluentes. O acidente provocou ainda um incêndio, que, devido à libertação de fumos tóxicos, obrigou à evacuação da cidade East Palestine, assim como ao fecho de escolas e estradas.

A justiça de Ohio avançou com um processo federal contra a Norfolk Southern, acusando a emersa de negligência e imprudência, afirma ainda o The New York Times. A população de East Palestine quer garantias de que é seguro continuar a viver no local depois do derrame dos químicos. Denunciam um cheiro estranho na cidade e há relatos de animais domésticos que morreram em números fora do normal.

Também no início do mês de março, um outro comboio descarrilou no estado de Ohio. Apesar desta combinação não transportar produtos químicos, o acidente deu origem a um debate sobre a segurança ferroviária nos Estados Unidos.