Incêndio destrói hotel com mais de 400 anos em Inglaterra

Um hotel no sul de Inglaterra, com mais de 400 anos de história, ficou totalmente destruído após um incêndio.

O alerta foi dado durante a madrugada desta quinta-feira e o edifício foi evacuado de imediato.

No momento em que começou o incêndio, estavam no interior do edifício cerca de 30 pessoas, entre elas refugiados ucranianos, que tiveram de ser retiradas e levadas para um local seguro.