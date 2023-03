Marco histórico: piloto faz aterragem incrível no pequeno heliporto de Burj Al-Arab

O piloto polaco, Luke Czepiela, alcançou um marco sem precedentes na aviação ao pousar com sucesso a aeronave Carbon Cub no pequeno heliporto do icónico hotel Burj Al-Arab, no Dubai, esta terça-feira.

O piloto Luke Czepiela não podia estar mais feliz, disse numa entrevista à Reuters. É o resultado de dois anos de trabalho, de várias aterragens de preparação para este feito.

“Conseguimos colocar uma aeronave num heliporto a 200 metros de altura no mais emblemático, o edifício mais bonito do mundo, o que é absolutamente fantástico, sabem, por isso sim, não podia estar mais feliz. Começámos a fazer história aqui”, admitiu Luke Czepiela.

O piloto polaco tornou-se na primeira pessoa a aterrar uma aeronave neste heliporto. E conseguiu-o completar sem pistas visuais para o guiar, na sua terceira tentativa às 06:58 (hora local). O heliporto fica no 58.º andar do Burj Al-Arab, no Dubai.