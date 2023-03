Um morto e dois feridos em incêndio no edifício do Serviço de Segurança Federal russo

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num incêndio que deflagrou esta quinta-feira num edifício da guarda fronteiriça numa região do sul da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia, anunciaram os serviços de emergência russos.

"Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas", disse um porta-voz dos serviços de emergência à agência russa TASS.

O incêndio teve origem no primeiro andar da sede regional da guarda fronteiriça do Serviço de Segurança Federal (FSB) na cidade de Rostov-on-Don, capital da região de Rostov, que faz fronteira com a Ucrânia.

O fogo espalhou-se por uma área de mais de 800 metros quadrados, segundo a TASS.

De acordo com o portal 161.ru, antes do aparecimento de um fumo espesso, os habitantes locais ouviram o som de uma explosão, noticiou a agência espanhola EFE.

Um canal russo na plataforma Telegram relatou que as explosões continuaram à medida que as chamas assolavam mais a área.

De acordo com os meios de comunicação russos citados pela EFE, um armazém com munições está localizado dentro da sede regional do FSB.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma grande nuvem de fumo negro a sair do edifício.