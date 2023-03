Xi Jinping visita Rússia na próxima semana

O Presidente da China, Xi Jinping, vai visitar a Rússia entre segunda e quarta-feira da próxima semana. O anúncio da data foi feito esta sexta-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

"A convite do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, o presidente Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado à Rússia, entre 20 e 22 de março", disse o ministério, em comunicado

Xi Jinping deverá reunir-se presencialmente com Vladimir Putin. No encontro, deverão discutir as relações entre os dois países e também a situação da guerra na Ucrânia. Os dois líderes reuniram-se, pela última vez, em setembro, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), no Uzbequistão.

A posição da China em relação ao conflito na Ucrânia tem sido pouco clara. Se, por um lado, se manifestou disponível para mediar as negociações entre os dois países, por outro nunca condenou formalmente a invasão ordenada por Moscovo.

Em fevereiro, a China apresentou um plano para a paz, composto por 12 pontos. A Rússia já disse que ainda não há condições para haver paz, mas defendeu que o plano deve ser analisado ao detalhe.