Libertados 212 trabalhadores mantidos em condições semelhantes a escravatura no Brasil

As autoridades brasileiras libertaram na sexta-feira 212 trabalhadores agrícolas que foram mantidos em condições "semelhantes às da escravatura", segundo o Ministério do Trabalho.

Os trabalhadores foram libertados durante as inspeções aos produtores de álcool e de cana de açúcar em três municípios dos estados de Minas Gerais e de Goiás, elevando este ano para 890 o número de trabalhadores libertados em condições similares.

Os empregadores não forneceram alimentos aos trabalhadores, forçando-os a pagar pelos instrumentos de trabalho e alojamento em instalações insalubres, e sem direito a equipamento de proteção adequado enquanto estiveram expostos a produtos tóxicos.

No Brasil, a escravatura moderna está principalmente relacionada com atividades agrícolas. Os trabalhadores são frequentemente recrutados por agências intermediárias nas regiões pobres do nordeste do país.