Caos instalou-se em Maputo durante marcha pacífica em homenagem a Azagaia

A polícia usou gás lacrimogéneo e fez detenções numa marcha pacífica, que decorreu em várias cidades de Moçambique. A ação foi organizada para prestar homenagem a Azagaia, conhecido como o "rapper do povo", que morreu na quinta-feira, aos 38 anos, vítima de doença.

Nota: As imagens neste vídeo são violentas e podem impressionar.

O caos instalou-se nas ruas de Maputo depois da polícia tentar travar uma marcha pacífica de homenagem ao rapper Azagaia, que morreu aos 38 anos, após uma crise de epilepsia.

O músico era conhecido como o "rapper do povo" e as canções de intervenção social que compôs passaram a ser um hino para os jovens do país.

Apesar da violência policial, muitos foram os jovens que permaneceram nas ruas. Os confrontos resultaram na detenção de, pelo menos, três manifestantes.

Na passada terça-feira, o funeral de Azagaia juntou milhares na capital de Moçambique, mas o cortejo acabou por ser bloqueado por blindados e pela polícia armada quando tentava passar em frente à residência oficial do Presidente da República.

Amnistia Internacional diz que atuação da polícia moçambicana viola direito de reunião

A Amnistia Internacional (AI) condenou este domingo a atuação da polícia moçambicana durante uma marcha em Maputo de homenagem ao 'rapper' de intervenção social Azagaia, considerando tratar-se de violação ao direito de liberdade de reunião e ato "ultrajante".

"A resposta musculada da polícia moçambicana a estas manifestações pacíficas, incluindo espancamento de manifestantes com bastões, causando-lhes ferimentos, é um ato ultrajante de policiamento contra manifestantes indefesos", refere a diretora adjunta da AI para a África oriental e austral, Emerlynn Gil, num comunicado enviado às redações.

A Amnistia Internacional denuncia as "detenções arbitrárias", bem como a utilização de gás lacrimogéneo e as agressões aos manifestantes, verificadas na resposta da polícia com a intenção de "menosprezar o legado de Azagaia", constituem "uma violação ao direito de liberdade de reunião".

"Não há dúvida de que a polícia pretendia reprimir as manifestações, com a intenção de menosprezar o legado de Azagaia", afirma, considerando que a atuação das forças policiais, que podem ser vistas a espancar manifestantes nos "vários vídeos enviados à Amnistia Internacional e partilhados em várias redes sociais, são um padrão perturbador de táticas imprudentes e ilegais contra as pessoas" durante protestos.

Emerlynn Gil afirma ainda que a polícia deve abster-se de atacar os manifestantes e evitar envolver violência em manifestações pacíficas.

Neste contexto, a AI defende que as autoridades devem investigar "rapidamente" os polícias que detiveram e espancaram os manifestantes e garantir que sejam responsabilizados por violar os direitos destes e o direito internacional.