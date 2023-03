O Ministério do Interior do Equador informou que foram detetados engenhos explosivos em cinco cartas enviadas a jornalistas e aos media nos últimos dias, estando a decorrer uma investigação para encontrar os responsáveis pelos ataques.

O ministro do Interior, Juan Zapata, disse na segunda-feira que, segundo as investigações iniciais, o envio foi feito a partir da cidade de Quinsaloma, na província central de Los Ríos, uma das jurisdições mais duramente atingidas pelo crime.

O remetente, cuja identidade está a ser retida para fins de investigação, enviou cinco cartas, três para a cidade costeira de Guayaquil e dois para a cidade andina de Quito, as cidades mais populosas e onde se concentra a maioria dos principais meios de comunicação social do país.

Zapata disse à imprensa que as cartas continham 'pen drives' com cargas detonantes que explodem em contacto com a energia elétrica dos computadores. Uma delas, enviada para Ecuavisa na sexta-feira, explodiu esta segunda-feira depois do jornalista Lenín Artieda a ter inserido no computador.