Anarquista italiano Cospito teve paragem cardíaca na prisão

O líder anarquista italiano Alfredo Cospito, em greve de fome na prisão, teve uma paragem cardiorrespiratória, mas foi reanimado, indicou o seu advogado na terça-feira à noite.

No entanto, o estado de saúde de Cospito, de 55 anos, está a agravar-se quando se aproxima dos cinco meses de greve da fome em protesto contra o regime prisional em que se encontra, chamado 41-bis, e que consiste em 22 horas diárias na solitária, explicou o advogado, Flavio Rossi Albertini.

A cumprir uma pena de 30 anos de prisão por ataques bombistas a um quartel dos Carabineiros (polícia militarizada italiana) e por balear mortalmente um diretor de uma empresa nuclear, Cospito apresentou um recurso judicial para ser libertado e colocado em prisão domiciliária, depois de o Supremo Tribunal de Cassação (a mais alta instância judicial italiana) ter rejeitado o seu pedido para ser retirado do regime 41-bis, normalmente reservado a chefes da máfia.

Outro tribunal se pronunciará na próxima sexta-feira sobre o recurso relativo à prisão domiciliária.

"Pouco antes da minha chegada, Alfredo sofreu dores no peito e tremores numa mão. Alertou os guardas e, dez minutos depois, o médico apareceu a gritar que ele estava a morrer. Viram no monitor cardíaco que havia um problema e imediatamente lhe deram uma injeção de potássio. Ele teve uma crise cardíaca, viu a linha do seu ritmo cardíaco dar um grande salto e depois a situação estabilizou", relatou o advogado de defesa de Cospito.