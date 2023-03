Cerca de 70 pessoas feridas em acidente em Hong Kong

Cerca de 70 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, na colisão entre quatro autocarros e um camião próximo de um túnel rodoviário em Hong Kong.

Pelo menos 60 pessoas sofreram ferimentos leves e outras nove sofreram ferimentos mais graves, de acordo com a polícia local.

O acidente aconteceu na área residencial de Kowloon, próximo da entrada do túnel Tseung Kwan O-Lam Tin. As autoridades não determinaram ainda as causas da colisão.

Dezenas de bombeiros, paramédicos e polícias foram enviados para o local. Alguns dos feridos, incluindo idosos, foram atendidos por paramédicos no local.