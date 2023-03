"Mega greve" na Alemanha: voos, comboios e autocarros cancelados

Na Alemanha, esta segunda-feira, foi dia de greve geral nos transportes. Dois milhões e meio de trabalhadores dos aeroportos, portos, autoestradas e caminhos de ferro aderiram ao protesto. Os trabalhadores reivindicam reajustes salariais de 10% para responder à inflação e ao custo de vida.

Só no aeroporto de Frankfurt foram cancelados mil e duzentos voos e pelo menos 170 mil passageiros ficaram em terra devido à “mega greve dos transportes”, foi assim apelidada pela imprensa alemã a paralisação que afetou toda a Alemanha: aeroportos, portos, caminhos de ferro, autoestradas e postos fronteiriços.

A greve geral foi convocada pelas centrais sindicais que representam um setor que emprega mais de dois milhões e meio de trabalhadores. Na origem do protesto estão reivindicações de reajustes salariais, em resposta ao aumento do custo de vida e a um inflação que, em fevereiro, foi de 8,7%.

"As rendas, especialmente aqui em Frankfurt, já não são comportáveis. As pessoas têm dois ou três trabalhos para conseguir viver, e as nossas exigências são um requisito mínimo. Temos de nos manter inflexíveis e manter as exigências", refere um manifestante.