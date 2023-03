Mundo

Grécia marca eleições legislativas para 21 de maio

O líder do partido de direita Nova Democracia, no poder desde 2019, enfrentou uma onda de protestos em todo o país desde o acidente entre dois comboios em 28 de fevereiro, que matou 57 pessoas e trouxe à tona os graves problemas que atingem as ferrovias gregas.