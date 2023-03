Derrocadas no Brasil metem 180 pessoas em risco de perder a casa

No Maranhão, no nordeste do Brasil, famílias inteiras enfrentam um futuro incerto. São centenas as famílias que temem pela vida na vila de Buriticupu.

As chuvas intensas das últimas semanas, provocaram fendas na terra de até 70 metros e estão a ameaçar bairros inteiros. Há mais de 30 anos que estas fendas ganham profundidade, já tendo desaparecido mais de 50 casas desde 2017 e pelo menos cinco pessoas morreram.

Este ano, o cenário agravou-se. As chuvas torrenciais estão a acelerar cada vez mais a erosão do terreno em várias partes da região. Os residentes da cidade de Buriticupu confessam que têm medo e receiam que as casas sejam engolidas pela terra.

Já mais de 27 famílias foram obrigadas a abandonar a cidade e pelo menos 180 estão em risco de perder a casa.

O Governo decretou estado de calamidade em toda a região.