Homem tenta vender armas da Coreia do Norte à Rússia e é sancionado

Os EUA anunciaram sanções contra um eslovaco que tentou vender armas da Coreia do Norte à Rússia. De acordo com o departamento norte-americano do Tesouro, o homem tentou exportar mais de 20 tipos de armas e munições a Moscovo.

O intuito era ajudar a Rússia a repor o equipamento para a guerra na Ucrânia.

Os EUA dizem que casos como este demonstram o desespero de Putin, ao recorrer a fornecedores de último recurso.

O Ocidente tem conseguido pôr travões à máquina de guerra russa graças a sanções multilaterais e a controlos de exportação.