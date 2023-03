Poderá o Papa Francisco presidir às cerimónias pascais?

O Domingo de Ramos marca o início da semana mais importante para os católicos, a semana da Páscoa, a chamada Semana Santa. Porém, existe a possibilidade do Papa Francisco, que deu entrada no Hospital Gemelli na quarta-feira, não presidir às cerimónias religiosas. A enviada da SIC, Teresa Canto Noronha, acompanhada pelo repórter de imagem, Rui do Ó, diz que os médicos que estão a acompanhar o estado de saúde do chefe da Igreja Católica estão otimistas e que Francisco poderá ter alta mesmo a tempo de Domingo de Ramos.

O diagnóstico do Papa Francisco ainda não foi confirmado. No entanto, até agora, sabe-se que não se trata de uma pneumonia, nem de infeção por covid-19. Aliás, os media locais avançam que poderá tratar-se de uma bronquite.

Fica por saber se o Papa vai presidir às cerimónias pascais, visto que no Domingo de Ramos prevê-se chuva intensa no Vaticano, que não será indicado para o Papa com 86 anos.

Ainda assim, as cerimónias vão decorrer e muito provavelmente estarão sob responsabilidade do cardeal Giovanni Battista Re.

Na semana passada, o Vaticano tinha avançado com o calendário das celebrações litúrgicas a que o Papa Francisco deverá presidir na Semana Santa, entre 2 e 9 de abril.