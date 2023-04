Distribuição de comida pelo Governo paquistanês leva a roubo e mortes

No Paquistão a inflação está nos 30 por cento, o que levou o Governo a distribuir comida e farinha aos mais necessitados. Há relatos de roubos nas filas e um arrastão provocou a morte de pelo menos 11 pessoas.

As imagens são dos órgãos de comunicação locais, em que se vê uma mulher ferida a ser levada para a ambulância para depois ser transportada para o hospital.

É uma das muitas pessoas que ficaram feridas na cidade de Carachi, no Paquistão. A fome aliada à grave crise do país levou o Governo paquistanês a distribuir comida e farinha pela população mais necessitada.

Para além disso, também terá sido distribuído dinheiro e esta sexta-feira o resultado foi: muita afluência, um roubo coletivo - o chamado arrastão - que levou as pessoas a fugirem. Durante a fuga uma conduta de água também rebentou e a imprensa local fala em pelo menos 11 mortes, incluindo oito mulheres e três crianças.

Sete pessoas foram detidas por serem suspeitas de terem provocado o incidente.

Os episódios deste género têm-se repetido ao longo das últimas semanas nos locais onde a comida é distribuída pela população.

A taxa de inflação no Paquistão está nos 30 por cento, a mais alta dos últimos 50 anos.

O preço da farinha está ainda mais alto, estando mais cara 45 por cento do que há um ano.

As pessoas não têm dinheiro para comer, o aumento dos preços é a consequência direta da desvalorização da moeda do Paquistão e, depois, dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) terem sido suspensos.

O impasse entre o Governo e o FMI tem influência direta na população, numa altura em que decorre o mês sagrado do Ramadão.