Partido de centro-direita ganha legislativas na Finlândia. Sanna Marin assumiu derrota

O Partido da Coligação Nacional de centro-direita da Finlândia venceu este domingo as eleições legislativas com 97,7% dos votos contados. Sanna Marin, do PSD, reconheceu que perdeu a batalha para permanecer no poder.

Com os três principais partidos a obterem cada um cerca de 20% dos votos, nenhum partido se encontra em posição de governar sozinho.

"Com base neste resultado, serão iniciadas conversações sobre a formação de um novo Governo finlandês, sob liderança do Partido da Coligação Nacional", disse o líder do partido, Petteri Orpo, ao reclamar a vitória.

No topo dos partidos mais votados está o Partido da Coligação Nacional com 20,7%, seguido pelo partido populista de direita "Os finlandeses" com 20,1%, enquanto que os social-democratas conseguiram 19,9%.

Marin, de 37 anos, tornou-se a primeira-ministra mais jovem do mundo quando assumiu a liderança do PSD em 2019 e liderou com sucesso o país durante a pandemia da covid-19 e à beira da adesão à NATO.