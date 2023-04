As máquinas de venda automática são comuns no Japão e estão espalhadas por todo o país com os mais variados conteúdos. Desde carne de baleia a caracóis em lata, passando ainda por insetos comestíveis, estas máquinas vendem de tudo e há agora uma novidade: carne de urso.

Na cidade de Semboku, há uma máquina de venda automática que vende diferentes cortes de urso-negro.

Segundo o diário local Mainichi Shimbun, a carne que está à venda provém dos ursos capturados localmente durante a época da caça.

Cada pacote de 250 gramas de carne custa cerca de 15 euros. Por semana, são vendidos entre 10 a 15 pacotes de carne de urso preto e, quando a época da caça terminar, não haverá mais stock disponível.

A máquina foi instalada em novembro de 2022 por um restaurante local.

Apesar de ser uma espécie classificada como vulnerável, o Japão permite a caça aos ursos negros asiáticos, embora limitada. Apenas os caçadores licenciados podem capturar e matar estes animais.

De acordo com a BBC, a caça é limitada a 12% da população destes animais estimada no país. Serão cerca de 15.000 os ursos negros asiáticos que existem no Japão.

De acordo com o Ministério do Ambiente japonês, entre 3.000 e 7.000 ursos foram mortos nos últimos sete anos.