Peru interrompe leilão online de peças arqueológicas pré-hispânicas no Canadá

O Peru interrompeu um leilão `online´ organizado por uma empresa canadiana que oferecia 20 peças arqueológicas da cultura pré-hispânica de Chancay, anunciou este sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"A Embaixada do Peru no Canadá e o Consulado Geral em Toronto, em ação conjunta, encerraram um leilão virtual de 20 bens culturais pré-hispânicos de estilo Chancay que fazem parte do património cultural do Peru", referiu o ministério, em comunicado.