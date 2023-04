Sete pessoas morreram em explosão de mina no leste da Síria

Sete pessoas que apanhavam trufas morreram este domingo na explosão de uma mina, que detonou junto ao seu veículo, na província de Deir Ezzor, no leste do país, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Pelo menos 137 civis foram mortos este ano por explosões de minas na Síria, incluindo 30 crianças, segundo o Observatório, uma organização sediada em Londres, mas com funcionários dentro do país árabe.

No sábado foi noticiada a morte de outros seis civis, também coletores de trufas, cujo veículo desencadeou uma mina no deserto de Al Alsujna, na província de Homs (centro-oeste do país).

As autoridades sírias atribuíram esta explosão ao Estado Islâmico.

Em 17 de fevereiro, 53 cidadãos foram mortos enquanto coletavam trufas num ataque do Estado Islâmico naquele mesmo deserto.