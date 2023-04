Congresso do Tennessee readmite um dos democratas que protestou contra armas

A Câmara dos Representantes do Tennessee, Estados Unidos, readmitiu o democrata Justin Jones, um dos legisladores expulsos na passada sexta-feira por terem participado num protesto para exigir maior controlo sobre armas.

Jones, de 27 anos, e o seu colega Justin Pearson, ambos afro-americanos, foram expulsos enquanto outra legisladora democrata que participou no protesto, Gloria Johnson, branca, também ameaçada de exclusão, acabou por permanecer no cargo, o que alimentou as acusações de racismo.

A readmissão de Jones, decidida por votação na segunda-feira, será temporária e para cumprir o mandato completo terá de sujeitar-se a uma nova eleição especial, nos próximos meses, segundo os media.

O voto para readmitir Pearson está previsto para quarta-feira, segundo o jornal The Washington Post.

Jones, Pearson e Johnson juntaram-se na semana passada a um protesto de centenas de estudantes e professores que exortavam na assembleia os legisladores a aprovarem leis mais rígidas sobre controlo de armas, após um tiroteio numa escola de Nashville, que provocou a morte de três crianças e de três adultos.

Os republicanos da assembleia estadual apresentaram uma resolução contra os três eleitos alegando que "provocaram desordem e desonra consciente e intencionalmente" na sala.

Na segunda-feira, teve lugar uma manifestação à porta do Congresso do Tennessee a favor dos legisladores democratas, como já tinha acontecido na semana passada.