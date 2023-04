Vídeo mostra momento em que prédio desaba em Tijuana, no México

Um prédio de três andares desabou na cidade de Tijuana, no México, no domingo passsado. O vídeo partilhado nas redes sociais e divulgado pela agência Reuters mostra o colapso do edifício que fica totalmente destruído. A área já tinha sido isolada e o prédio evacuado, pelo que não há registo de vítimas.

As imagens mostram o prédio a cair da encosta e transformar-se numa enorme nuvem de detritos e pó. O vídeo foi divulgado pela própria presidente da Câmara de Tijuana, Montserrat Caballero. A autarquia esclareceu que a estrada junto ao edifício tinha sido cortada e a área isolada, antes do colapso do edifício.

Não há registo de feridos, uma vez que todos os moradores tinham sido retirados do prédio que ruiu e de outros edifícios próximos.

Este é o segundo prédio a desabar em menos de 10 dias, na mesma zona. Nas últimas semanas, chuvas intensas atingiram a região e causaram derrocadas de terras.

Cerca de 1.500 construções correm risco de desabamento em Tijuana, segundo informações divulgadas no site Infobae.