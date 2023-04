Joe Biden diz (em visita histórica) que “paz e oportunidade económica andam de mãos dadas"

Orgulhoso das origens irlandesas, admirou os aplausos da multidão à passagem da comitiva presidencial pelas ruas de Belfast perante uma operação de segurança apertada já que o nível de ameaça terrorista no país é considerado muito elevado.

O Chefe de Estado norte-americano centrou o discurso em torno da economia no país.

“A paz e a oportunidade económica andam de mãos dadas. Nos 25 anos desde o Acordo de Belfast, o PIB da Irlanda do Norte duplicou. E se as coisas continuarem a avançar na direção certa, o PIB mais do que triplicará. Há várias empresas americanas que querem vir para cá, que querem investir. Muitas já estão presentes na Irlanda do Norte e empregam mais de 30 mil pessoas”, frisou.