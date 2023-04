Rebeldes atacam militares na Indonésia: pelo menos seis soldados morreram

Pelo menos seis pessoas morreram e 30 estão desaparecidos depois de um tiroteio, este sábado, entre forças separatistas e militares na Indonésia. O ataque aconteceu quando o exército estava a realizar uma operação de resgate do piloto neozelandês, que foi feito refém pelos rebeldes em fevereiro.

Segundo informações reportadas inicialmente pelos militares indonésios, citadas pelo The Guardian, cerca de 36 soldados estariam no posto montanhoso de Nduga quando foram atacados pelo Exército da Libertação – o grupo armado do Movimento Liberdade a Papua.

Os relatórios do incidente dão conta que, pelo menos, seis militares terão morrido e 21 fugido para a floresta. No entanto, o porta-voz do Exército confirma apenas uma morte e a captura de nove soldados pelos rebeldes.

O coronel do Exército de Papua Herman Taryaman afirma que “ainda não se sabe exatamente quantos soldados indonésios morreram e ficaram feridos”.

Explica também que o grupo de soldados estaria numa missão para procurar e resgatar Philip Mark Mehrtens, o piloto neozelandês que foi raptado em fevereiro pelas forças separatistas.

“Continuamos à procura, mas a chuva forte, o nevoeiro e a falta de comunicação têm dificultado as buscas e os esforços de resgate”, acrescenta.

O primeiro almirante Julious Widjojono, porta-voz das Forças Armadas da Indonésia (TNI), garante que as operações de salvamento e resgate do piloto irão continuar “em máxima força”.

Durante uma conferência de imprensa, que decorreu em Jacarta, capital da Indonésia, o primeiro almirante explicou que o ataque ocorreu quando os militares tentavam explorar uma área próxima do local onde o piloto foi raptado. Avança ainda que um dos militares foi atingido a tiro pelos rebeldes, tendo caído por uma ravina de 15 metros – a única morte confirmada pelo porta-voz das Forças Armadas. Um segundo ataque terá sido lançado sobre os soldados que tentava resgatar o corpo do soldado.

Philip Mark Mehrtens foi raptado em fevereiro, quando o avião monomotor que pilotava foi tomado por rebeldes, logo depois de ter aterrado em Paro, no distrito de Nduga. O objetivo da viagem era retirar do local 15 trabalhadores que tinham estado a construir um centro de saúde e que haviam sido alvo de ameaças de morte por parte dos rebeldes.

Rebeldes pedem ao Governo que pare as operações militares em Papua

Do lado dos rebeldes, o ataque de sábado foi considerado um ato de vingança contra as forças militares. O porta-voz dos separatistas, Sebby Sambom, garante que este tiroteio teve como objetivo vingar dois rebeldes, que foram mortos pelas forças de segurança indonésias em março. Avança ainda que, pelo menos, nove membros da elite das Forças Armadas morreram no ataque de sábado.

Os separatistas instam o Governo indonésio a parar as operações militares em Papua, manifestando-se disponíveis para negociar a libertação do piloto com os Executivos da Indonésia e da Nova Zelândia. Garantem, no entanto, que não tiveram qualquer resposta à proposta de negociação.

“O Governo da Indonésia tem de parar as operações de segurança em Papua e estar disposto a negociar com os nossos líderes, com mediador neutro das Nações Unidas”, afirma o porta-voz dos rebeldes.

No entanto, as Forças Armadas indonésias garantem que as operações conduzidas na região de Papua têm como objetivo evitar um elevado número de casualidades.