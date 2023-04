Momento de descanso transforma-se em susto: homem é surpreendido por urso em casa

Depois de um dia de trabalho, David Oppenheimer decidiu relaxar no terraço da sua casa. Porém, o momento não durou muito, visto que acabou por ser interrompido por um urso negro. O episódio foi captado pelas câmaras de segurança e promete surpreender.

Relata a USA Today News que David Oppenheimer estava a mexer no seu telemóvel quando recebeu um alerta do seu sistema de segurança de que alguém ou, neste caso, algo estava à porta de casa. Como não viu nada na câmara de vigilância, não ficou alarmado.

Um minuto depois, surge outro alerta e de repente aparece o urso, a andar tranquilamente pelo terraço. Animal e homem parecem ter sido apanhados de surpresa.

Frente a frente com um jovem urso, Oppenheimer agarrou num travesseiro da espreguiçadeira assustado. De seguida, o urso fugiu.

Acontece que esta não é a primeira visita do urso à casa de Oppenheimer. No início da manhã, o animal tinha estado no quintal, a comer de um alimentador de pássaros.

A população de Asheville, no estado da Carolina do Norte, já está familiarizada com este animal.

Os ursos negros podem ser encontrados em 60% das terras da Carolina do Norte, de acordo com as autoridades da vida selvagem. Podem ser encontrados nos quintais das pessoas ou a passearem pela comunidade.

Em tom de brincadeira, Oppenheimer disse está a pensar adicionar um espelho retrovisor à espreguiçadeira para estar atento a um próximo encontro.