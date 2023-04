Um estafeta que entrega pizzas é agora o "herói" da polícia. Tyler Morrell ia só entregar uma pizza, mas acabou por ajudar a prender um homem que fugia à polícia, suspeito de furto, em Brookhaven, no estado da Pensilvânia, EUA.

O homem tinha acabado de tocar à porta de um cliente quando percebeu que havia uma fuga. Nesse momento, a proprietária da casa gritou: "É uma perseguição em alta velocidade".

Os suspeitos de roubo de carros estavam em fuga num automóvel. Um deles parou o carro ao lado da casa onde Morrell fazia a entrega e permaneceu no veículo, mas o outro tentou fugir a pé.

Tayler Morrell virou-se, aproximou-se do passeio e, no momento em que o fugitivo corria, o entregador de pizzas fez-lhe uma rasteira, fazendo-o tropeçar. Tyler Morrell fê-lo sem deixar cair a caixa com a pizza.