Alguns pacientes e funcionários do hospital Changfen, em Pequim, onde houve um incêndio na terça-feira, conseguiram fugir pelas janelas.

Nas imagens da agência Reuters, é possível ver pessoas a improvisar uma corda feita com lençóis e a ajudarem-se entre elas no telhado do hospital. Outras pessoas sentaram-se em aparelhos de ar condicionado para escapar às chamas.

Dezenas de pacientes foram retirados do edifício.

A causa do incêndio no hospital que fica no sudoeste da capital está sob investigação.

O número de mortos durante o incêndio num hospital em Pequim, na China, aumentou para 29. Entre as vítimas mortais estão 26 pacientes, segundo a mais recente atualização das autoridades chinesas.

O incêndio foi um dos mais mortais de Pequim das últimas duas décadas.

Doze pessoas foram detidas, entre elas o diretor do hospital e funcionários da empresa encarregue das obras de reparação do estabelecimento.

O incêndio começou às 12:57 locais (04:57 em Lisboa). Os bombeiros conseguiram apagar as chamas cerca de meia hora depois.