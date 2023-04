Sobe para 29 número de mortos em incêndio num hospital de Pequim

O número de mortos provocado por um incêndio ocorrido num hospital situado no sudoeste de Pequim, China, aumentou para 29. Entre as vítimas mortais estão 26 pacientes, segundo a mais recente atualização das autoridades chinesas.

Doze pessoas foram, entretanto, detidas, na sequência do incêndio, informou a polícia. Entre os detidos estão o diretor do hospital e funcionários da empresa encarregue das obras de reparação do estabelecimento.

A atualização do número de vítimas incluiu uma enfermeira, um médico assistente e o familiar de um paciente, disse Li Zongrong, vice-chefe do distrito de Fengtai.

O incêndio no hospital privado de Changfeng obrigou à retirada de dezenas de pessoas. Alguns dos pacientes e funcionários conseguiram escapar pelas janelas, ao improvisar uma corda feita com lençóis. A causa do incêndio está sob investigação.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas cerca de meia hora depois, embora a operação de resgate tenha durado aproximadamente duas horas.

Incêndios mortais são comuns na China, onde a fraca aplicação das regras de construção e a construção desenfreada não aut