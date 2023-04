Mundo

Desmantelada rede de exploração sexual em Espanha

A polícia espanhola libertou 15 vítimas de uma rede de exploração sexual. O grupo criminoso atraía, principalmente, a partir da Colômbia, homens e mulheres com a promessa de trabalho em Espanha. No entanto, chegados ao destino, eram depois forçado a prostituírem-se para pagarem as alegadas dívidas.