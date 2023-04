SpaceX: Starship explode minutos após o lançamento

O lançamento do Starship, sem tripulação, aconteceu esta quinta-feira à segunda tentativa, a partir da base Starbase, no Texas, nos Estados Unidos, pouco depois das 14:30 (hora de Lisboa), mas três minutos depois da descolagem acabou por explodir. Presume-se que foi por ter sido ativada a destruição do aparelho a partir do centro de controlo. Haveria um problema nos propulsores.