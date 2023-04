Centenas de pessoas protestaram no Rio de Janeiro contra o racismo ambiental

Os muitos manifestantes acusam o Governo local de discriminação e lembram que muitas pessoas têm receio da chuva.

Centenas de pessoas protestaram no Jacarezinho, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, no Brasil, contra o racismo ambiental, os desastres climáticos,

e as cheias.

Desastres ambientais ceifam muitas vidas no país

O número de mortes é elevado por causa do mau tempo. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, mais de 200 pessoas morreram num deslizamentos de terras

em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

Alguns deputados acusam o governo local de discriminação por não agir e pedem mais medidas para travar o racismo ambiental.