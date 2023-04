Dia da Terra foi celebrado de diferentes formas em todo o mundo

O Dia da Terra celebrou-se este sábado, um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos, centenas de pessoas manifestaram-se pelo fim dos combustíveis fósseis e no Peru foram plantadas milhares de árvores.

Cantam e tocam em nome do planeta: É desta forma que estes peruanos celebram o Dia da Terra, do alto de San Cristobal, em Lima.No litoral da capital do Peru, são plantadas mais de 100 mil árvores, com a presença da ministra do Ambiente.

Em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, a data é celebrada por centenas de pessoas que pedem o fim dos combustíveis fósseis.

Lisboa juntou-se à causa

Do outro lado do mundo, na China, Kong Ning quer fazer-se ouvir, mas escolheu os balões de plástico para dar forma ao microfone. Em Portugal, o Dia da Terra também foi assinalado e em Lisboa fez-se a recolha de milhares de beatas.

O Dia Mundial da Terra, com iniciativas por todo o mundo, é mais um tentativa para chamar a atenção da importância de o preservar.