Dragão em chamas gera susto na Disneyland da Califórnia

Uma figura de dragão com 15 metros de altura incendiou-se no sábado durante um espetáculo na Disneyland de Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos. O incidente gerou momentos de receio entre os visitantes, que fugiram do local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O momento foi captado em vídeo e nele é possível ver toda a estrutura do dragão completamente envolta em chamas. A causa do fogo ainda está por determinar, mas de acordo com relatos, as chamas terão deflagrado na zona da cabeça do dragão.

“A cabeça do dragão começou a brilhar e viam-se chamas e fumo”, contou Elaine Gilmer, uma das visitantes do parque de diversões citada pela Reuters.

O incidente obrigou ainda à retirada dos funcionários da Disney que estavam a participar no espetáculo, que decorria na “Ilha de Tom Sawyer”.