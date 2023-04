Mundo

Homem alcoolizado causa confusão num autocarro em Barcelona

Canva

A motorista viu-se obrigada a expulsar o homem que estava a incomodá-la e aos passageiros, mas o mesmo permanecia no seu lugar e recusava-se a sair. O comportamento errático do passageiro gerou muito desconforto no autocarro e foi captado e divulgado nas redes sociais. Assista aqui ao momento.