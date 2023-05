Encontrados sete corpos em propriedade do Oklahoma

Sete cadáveres foram encontrados pelas autoridades no estado norte-americano de Oklahoma durante buscas para localizar duas adolescentes desaparecidas na segunda-feira e que foram vistas na companhia de um agressor sexual.

De acordo com o jornal New York Times, que cita fontes policiais, os corpos ainda não foram oficialmente identificados desconhecendo-se se as duas jovens, de 14 e 16 anos de idade, estão entre os sete cadáveres agora encontrados.

O responsável policial do condado de Okmulgee, Eddy Rice, disse ao mesmo jornal que as buscas para detetar as duas adolescentes foram suspensas após a descoberta dos sete corpos, na cidade de Henryett, ao sul de Tulsa.

"Nós pensamos que encontrámos tudo o que procurávamos", disse Rice acrescentando que tinha sido iniciado um processo sobre homicídio.

Em declarações ao jornal Tulsa World, o responsável policial, Eddy Rice, disse que as autoridades acreditam "as duas raparigas desaparecidas" estão entre os sete cadáveres encontrados.