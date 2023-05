Tempestade de areia provoca choque em cadeia fatal nos Estados Unidos

Pelo menos seis pessoas morreram esta segunda-feira e mais de 30 ficaram feridas num choque em cadeia entre 40 a 60 veículos numa autoestrada em Illinois, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu durante uma tempestade de areia que deixou os condutores sem visibilidade.

O choque em cadeia envolveu entre 40 a 60 veículos de passageiros e outros 20 veículos, incluindo camiões, informou o porta-voz da polícia estadual de Illinois,o capitão Ryan Starrick.

Há "várias vítimas mortais" - até ao momento são seis as confirmadas - e mais de 30 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos. O porta-voz da polícia informou que pelo menos dois camiões envolvidos no acidente pegaram fogo e um outro “explodiu”.

Na origem deste choque em cadeira esteve uma tempestade de areia, que resultou em “visibilidade zero” para os condutores que seguiam na autoestrada 55.