Cheias e deslizamentos de terras causam pelo menos 130 mortos no Ruanda

As autoridades ruandesas elevaram para 130 o número de mortos na sequência de inundações e deslizamentos de terras, provocados pelas fortes chuvas sazonais, que também destruíram muitas casas e cortaram estradas neste país africano. Os dados foram avançados pela Rwanda Broadcasting Agency.

Nos distritos mais afetados de Rubavu, Ngororero, Nyabihu (oeste), Gakenke, Burera, Musanze (norte) e Nyamagabe (sul), estão em curso operações para permitir a retirada e a deslocação temporária dos residentes das zonas de alto risco.

Imagens divulgadas pelas agências internacionais mostram danos consideráveis, incluindo casas destruídas, telhados derrubados, estradas cortadas por deslizamentos de terras, campos inundados e deslizamentos de lama.

Em Rubavu, as pessoas foram apanhadas de surpresa. O rio Sebaya, que desagua no lago Kivu, a poucos quilómetros de distância, transbordou. De visita à cidade, um porta-voz do Governo disse que as autoridades estavam a organizar o acolhimento dos residentes em tendas e edifícios públicos, incluindo escolas.

No distrito de Ngororero, mais a sul da província ocidental, as inundações do rio Nyabarongo cortaram a estrada principal.

As chuvas sazonais na África oriental também causaram vítimas no Uganda, onde pelo menos seis pessoas morreram num deslizamento de terras provocado pelas fortes chuvas na região de Kisoro, no sudoeste do país, não muito longe da fronteira com o Ruanda, segundo a Cruz Vermelha local.

Cinco das vítimas pertencem à mesma família da aldeia de Biizi, informou a organização.