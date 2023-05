Dois dos alunos feridos em tiroteio na Sérvia estão em estado crítico

Centenas de pessoas deslocaram-se à escola secundária, em Belgrado, na manhã desta quinta-feira para homenagear as nove vítimas mortais – oito crianças e um segurança do estabelecimento de ensino.

Dois dos seis alunos feridos no tiroteio , desta quarta-feira, numa escola da Sérvia estão em estado crítico. Os restantes quatro jovens e uma professora continuam hospitalizados mas estáveis.

O principal suspeito do tiroteio tem 14 anos e foi detido pela polícia no local. As autoridades avançam que o jovem terá planeado o ataque ao pormenor, usando armas que pertenciam ao pai.

A Sérvia vai decretar três dias de luto nacional, que começam esta sexta-feira. O Governo anunciou também um aumento da fiscalização de armas no país.