Homem mata mãe, avó e funcionária do MCDonald's a tiro na Georgia

Um homem da Geórgia matou a tiro a mãe a a avó e ainda uma funcionária do McDonald's, suicidando-se na zona rural do sul da Geórgia, segundo as autoridades locais.

O atirador matou a mãe e a avó em duas casas vizinhas e uma mulher num restaurante McDonald's no centro de Moultrie, revelou à Associated Press o legista do condado de Colquitt, C. Verlyn Brock, adiantando que o atirador disparou sobre si.

Brock não forneceu a identidade do atirador nem das vítimas, especificando não saber se o atirador e o funcionário do McDonald's se conheciam.

O departamento de investigação da Georgia, em comunicado, revelou apenas que houve "múltiplas mortes" em diferentes cenas de crime na área.

A principal agência de aplicação da lei do estado também disse que o Departamento de Polícia de Moultrie solicitou a sua assistência, como é típico em crimes graves na Geórgia.