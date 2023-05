Homem salva bebé em carrinho que se dirijia para o meio da estrada

Um homem salvou esta quinta-feira um bebé num carrinho que ia com alguma velocidade, empurrado pelo vento, em direção a uma estrada com bastante circulação de automóveis.

Os vídeos das câmaras de vigilância permitiram assistir ao momento em que um cidadão a Sul da Califórnia agarra um carrinho de bebé, acabando por salvar a criança de um destino fatal.

As imagens mostram o carrinho de bebé a afastar-se do adulto que se encontrava ocupado a colocar as compras no carro. Assim que o progenitor ou cuidador do bebé repara que o carrinho se está a afastar, corre em direção dele, mas tropeça, sem ter capacidade para se levantar e chegar até ao bebé.

No momento em que o carrinho está quase a entrar na estrada, aparece um homem que o consegue imobilizar com a mão.

Segundo a ABC News, o incidente ocorreu num local de lavagem de carros, em Bear Valley Road, Hesperia.

Da mesma forma, a estação televisiva conversou com o “bom samaritano”, Ronald Nessman, que disse estar “no sítio certo, à hora certa”.